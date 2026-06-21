Aufregung an der Nordsee: Kinder-Zeltlager muss schnell geräumt werden

Unwetter im Nordwesten haben für zahlreiche Einsätze vor allem wegen umgestürzter Bäume gesorgt. Ein Camp für Kinder wurde geräumt. An der Nordsee gab es dagegen ein Naturschauspiel beobachten.

Unwetter im Nordwesten haben für zahlreiche Einsätze gesorgt: Ein Camp für Kinder wurde geräumt. (Symbolbild) Bernd Wüstneck

Das Unwetter über dem Nordwesten hat an vielen Orten die Einsatzkräfte vor allem durch umgestürzte Bäume gefordert – es gab aber auch schöne Facetten des Wetters zu beobachten.

Im ostfriesischen Moormerland im Landkreis Leer musste nach Angaben der Polizei ein Zeltlager mit etwa 300 Kindern geräumt werden. Zusammen mit der Feuerwehr wurden die Kinder nach Hause gebracht oder von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Alle blieben unverletzt.

20-jähriger Autofahrer leicht verletzt

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In Delmenhorst stürzte in der Nacht ein durch den Sturm entwurzelter Baum auf ein fahrendes Auto. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde dadurch laut Polizei leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Für Emden berichtete die Polizei von einem umgestürzten Baum, der zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte.

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Über einen größeren Einsatz berichtete die Feuerwehr in der Gemeinde Uplengen im Landkreis Leer. Auf dem Schützenfestgelände war dort ein Baum auf einen Schaustellerwagen gestürzt. Verletzt worden sei niemand.

Hochzeitszelt fliegt davon

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Die Feuerwehr aus der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich berichtete über einen Einsatz bei einer Hochzeitsfeier. Dort sei das Zelt einer Hochzeitsgesellschaft durch den Sturm auf ein Scheunendach geweht worden. Von den etwa 50 Feiernden sei niemand verletzt worden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das auf dem Scheunendach liegende Festzelt musste ihm zufolge aber Stück für Stück auseinandergebaut werden.

Aus mehreren weiteren Landkreisen wurden zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste gemeldet. Berichte über weitere Verletzte gab es zunächst nicht.

Leinen gerissen – 180-Meter-Schiff treibt ab

Im Emder Hafen gaben die Leinen eines unter der Flagge Panamas fahrenden Autotransporters bei Windböen von teils mehr als 150 Kilometern pro Stunde nach. Dabei hatte der Kapitän des Schiffes in Erwartung eines Unwetters zusätzliche Leinen veranlasst, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Dennoch trieb das knapp 180 Meter lange Schiff ab. Nur durch den Einsatz mehrerer Schlepper und das Fallenlassen beider Buganker konnte ein komplettes Querschlagen im Hafenbecken verhindert werden.

Naturschauspiel am Strand

Am Nordstrand von Norderney ließ sich in der Nacht Meeresleuchten beobachten. Nach einer Beschreibung vom BUND handelt es sich dabei um ein ganz besonderes Naturschauspiel.

An Nord- und Ostsee kann ein Massenauftreten winziger, einzelliger Planktonalgen demnach ein blau-grünliches Aufblitzen auslösen. (dpa/mp)