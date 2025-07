Auffahrunfall nahe Hamburg – Mutter und Kinder (5 und 8) verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B73 in Buxtehude sind am Donnerstagnachmittag eine Hamburgerin und ihre beiden Kinder im Alter von 5 und 8 leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr kurz vor der Abfahrt Harburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer das Stauende offenbar zu spät bemerkt, er prallte mit seinem Fahrzeug auf einen stehenden Seat Ibiza. In dem Wagen saßen eine Mutter mit ihren fünf und acht Jahre alten Kindern. Alle drei wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, wie die Polizei auf Anfrage der MOPO bestätigt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt waren schnell vor Ort. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten wurde die B73 für rund anderthalb Stunden voll gesperrt – zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (apa)