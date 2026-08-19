Auf einem Schützenfest wird eine Frau belästigt. Dann kommt es zur Schlägerei. Nun ermittelt die Polizei.

Am Wochenende ist es auf einem Schützenfest in Harsefeld bei Stade zu einer Schlägerei gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag gingen gegen 1.45 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein: Auf dem Schützenfest in Harsefeld war eine Schlägerei gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zuvor eine Frau von einer Männergruppe belästigt worden. Der Vorfall soll sich im Außenbereich des Festes ereignet haben.

Als die Frau die Männer aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, schlug ihr ein Mann aus der Gruppe unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin griff ihr Partner ein und schlug den Angreifer. Es entwickelte sich eine Schlägerei, an der sich etwa zehn bis 20 Personen aus der Tätergruppe und dem Kreis weiterer Festbesucher beteiligten.

Anzeige

Frau und ihr Partner erlitten leichte Verletzungen

Bei der Schlägerei ging der Partner der Frau zu Boden und wurde nach Zeugenangaben mindestens einmal gegen den Kopf getreten. Auch die Frau erlitt Schläge gegen den Kopf, als sie versuchte, einen der Angreifer festzuhalten. Beide wurden leicht verletzt und ambulant medizinisch versorgt.

Anzeige

Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte und Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Anzeige

Polizei sucht nach mehreren Tatverdächtigen

Die Tätergruppe soll aus fünf bis sechs Männern bestanden haben und möglicherweise Teil einer größeren Personengruppe gewesen sein. Untereinander sollen die Männer wenig Deutsch gesprochen haben. Laut Zeugenaussagen sollen sie einen osteuropäischen Akzent gehabt haben. Bei der Prügelei soll mindestens einem der Männer das T-Shirt zerrissen worden sein, ein anderer habe bei der Flucht seine Schuhe verloren.

Drei Männer aus der Gruppe konnten zudem genauer beschrieben werden. Der Mann, der die Frau geschlagen haben soll, soll zwischen 25 und 32 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll eine normale Statur, dunkle Haare und einen dunklen Bart haben. Zur Tatzeit trug er demnach ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „1312“ und vermutlich einem Deutschlandfahnen-Motiv.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der zweite Tatverdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er soll dünn gewesen sein und ein auffällig knochiges Gesicht, eine Glatze und keinen Bart gehabt haben. An dem Abend soll er ein Hemd mit grün-rotem Muster getragen haben.

Der dritte Mann soll ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe eine breite Statur, eine Glatze, keinen Bart und ebenfalls ein knochiges Gesicht gehabt. Während der Tat soll er eine weiße Jacke, eine kurze graue Hose und schwarze Schuhe getragen haben.

Die Polizei Harsefeld bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Sie nimmt Hinweise unter 04164/888260 entgegen. (kla)