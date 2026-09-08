Beim Töster Flohmarkt in Tostedt geraten Familienmitglieder aneinander. Die Polizei ermittelt nach der Schlägerei – auch der Ablauf wirft Fragen auf.

Der Töster Flohmarkt ist mit 35.000 Besuchern einer der größten Märkte Norddeutschlands. (Archivbild) Lisa Fenger / Töster Kreis e.V.

Zwischen zwei zerstrittenen Gruppen einer Familie ist es in Tostedt (Landkreis Harburg) innerhalb weniger Tage gleich mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Am Samstag trafen die Parteien ausgerechnet beim Töster Flohmarkt aufeinander – einem der größten Flohmärkte Norddeutschlands. Rund 35.000 Menschen besuchten die Veranstaltung.

In der Bahnhofsstraße begannen laut Polizei etwa sieben Familienmitglieder, lautstark zu streiten. Zwei Männer gingen demnach aufeinander los, schlugen und schubsten sich. Nach Zeugenaussagen soll einer der Männer zudem ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Die Polizei konnte später allerdings kein Messer bei ihm finden.

Töster Flohmarkt in Tostedt: Familienmitglieder geraten aneinander

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Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beteiligten Männer sowie wegen Beleidigung gegen zwei Frauen. Alle Beteiligten erhielten Platzverweise. Verletzt wurde niemand. Der genaue Ablauf ist noch nicht vollständig geklärt, weitere Beteiligte und Zeugen sollen vernommen werden.

Bereits zwei Tage zuvor waren Mitglieder der Familie an der Berliner Straße aneinandergeraten. Dort kam es zwischen zwei Gruppen mit insgesamt etwa 15 Personen zum Streit. Mindestens ein Beteiligter setzte Pfefferspray ein. Eine 24-jährige Frau kam anschließend ins Krankenhaus.

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Die Polizei trennte die Gruppen und erteilte Platzverweise. Gegen fünf Männer und Frauen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Hintergrund der Streitigkeiten sollen laut Polizei zurückliegende Beleidigungen innerhalb der Familie sein. Weitere Details nannte die Polizei bislang nicht.