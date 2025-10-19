Auf Parkplatz: Auto geht plötzlich in Flammen auf

Am Sonntagabend ging ein VW Golf auf einem Parkplatz in Jesteburg (Landkreis Harburg) plötzlich in Flammen auf. Der Wagen brannte komplett aus.

Der Notruf wurde gegen 18.15 Uhr gewählt, weil ein VW Golf Feuer gefangen hatte, so ein Polizeisprecher. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannte der Wagen bereits lichterloh. Nach aktuellen Erkenntnissen fing es im Motorraum an zu brennen. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus.

Während des Feuers befand sich niemand im Wagen, weshalb es keine Verletzten gab. Gegen 18.30 Uhr war das Auto laut Sprecher gelöscht. Der VW ist komplett ausgebrannt. (zc)