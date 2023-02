Auf Landstraße: Frauen von Auto erfasst – eine schwebt in Lebensgefahr

Zwei Frauen (44/53) sind an der Brackeler Straße in Seevetal (Landkreis Harburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei schwebt eine von ihnen in Lebensgefahr.

Sie seien gegen 19.30 Uhr am Freitag auf der Landstraße in Richtung Ohlendorf unterwegs gewesen. „Der Unfallort befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaften, ist weder beleuchtet noch gibt es einen Geh- oder Radweg“, so ein Polizeisprecher.

Autofahrer steht unter Schock

Ein Mann (74) in einem Audi Q3 übersah den Angaben nach die zwei am Fahrbahnrand gehenden Frauen – es kam zur Kollision. Beide Frauen seien in Krankenhäuser gekommen, der Zustand der älteren sei kritisch. „Der 74 Jahre alte Fahrzeugführer stand unter Schock und konnte bislang keine Angaben zum Unfall machen“, sagte der Polizeisprecher.

Ein externer Gutachter wurde hinzugezogen, der Audi sichergestellt. Die Straße war bis 23 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt. (dg)