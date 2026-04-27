Auf Kreuzung im Norden: Pkw kollidiert mit Motorrad – der Biker stirbt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß auf der B72 im Kreis Cloppenburg gestorben. Laut Polizei war er beim Überholen mit einem Auto kollidiert.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B72 bei Friesoythe gestorben. Der Mann überholte laut Zeugenaussagen mehrere Autos, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam, sagte ein Polizeisprecher. Eine 58 Jahre alte Frau wollte bei der Kreuzung Peterwald die Straße mit ihrem Fahrzeug überqueren und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer, der in Richtung Cloppenburg fuhr.

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Der 25-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Die B72 war am Sonntagabend für mehrere Stunden voll gesperrt.