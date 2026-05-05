Auf Friedhof: Arbeiter unter 2,5-Tonner eingeklemmt

Nur die Gummistiefel ragten unter dem 2,5-Tonner hervor: Auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof wurde ein Arbeiter unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr eilte mit Lufthebern zur Hilfe.

Auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig ist ein Arbeiter durch ein umgekipptes Betriebsfahrzeug verletzt worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schauten lediglich die Gummistiefel der Person unter dem 2,5 Tonnen schweren Fahrzeug hervor, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Der Mann wurde unter anderem mit Hilfe von Lufthebern gerettet und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

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Angaben zur Schwere der Verletzungen des Arbeiters lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls am Montagnachmittag laufen. (dpa)