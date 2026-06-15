Auf einmal fehlt der Kollege: Lkw kippt auf Landstraße ins Gras

Der Lkw kippte um, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. JOTO

Ein Lastwagen ist am Montagvormittag in Sittensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 130 zwischen Sittensen und Apensen.

Zwei Lastwagen waren gemeinsam in Richtung Apensen unterwegs. Beide waren mit etwa zwei Meter langen, runden Holzstücken beladen. Der vorausfahrende Fahrer bemerkte nach eigenen Angaben plötzlich, dass sein Kollege nicht mehr hinter ihm ist. Er drehte um und fand dessen Fahrzeug umgekippt im Seitenbereich.

Seitenstreifen gibt unter Lkw nach

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der rund 40 Tonnen schwere Lastwagen rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der unbefestigte Seitenstreifen soll dabei nachgegeben haben, sodass das Fahrzeug einsank und sich nicht mehr auf die Straße zurückmanövrieren ließ. Schließlich kippte der Lastwagen auf die Seite.

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Retter befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Laut dem Kollegen des Verunglückten soll der Seitenbereich der Straße an dieser Stelle in einem schlechten Zustand sein, während die Landesstraße wenige Kilometer weiter bereits saniert worden ist.