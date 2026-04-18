Auf der Landstraße: Transporter geht plötzlich in Flammen auf

Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Transporter eine Landstraße bei Dollern (Landkreis Stade) entlang – dann fängt der Wagen plötzlich an zu brennen.

Laut ersten Angaben bemerkte die Fahrerin gegen 12.30 Uhr Flammen aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs und lenkte den Transporter auf einen kleinen Feldweg. Dort stieg sie aus dem Wagen aus. Die alarmierten Feuerwehrleute rückten schnell an und löschten den Brand, der sich vom Motor aus weiter ausbreitete.

Fahrerin erleidet Schock, Transporter schwer beschädigt

Die Fahrerin erlitt einen Schock, blieb körperlich aber unverletzt. Der Transporter wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bisher nicht fest.

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Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Angaben dürfte ein technischer Defekt die Ursache des Brands gewesen sein.