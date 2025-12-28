Auf der Flucht vor der Polizei: Autofahrer überschlägt sich – und flieht

Eine Fahrzeugkontrolle endete in der Nacht auf Samstag mit einer Verfolgungsjagd: Im Kreis Cloppenburg wollte die Polizei ein Auto ohne Nummernschilder kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und flüchtete.

Ein unbekannter Fahrer hat sich bei seiner Flucht vor der Polizei mit seinem Auto in Molbergen im Landkreis Cloppenburg überschlagen.

Auto stieß mit Streifenwagen zusammen

Der Fahrer sei mitten in der Nacht ohne Nummernschilder an seinem Wagen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei geflüchtet. Dabei stieß sein Fahrzeug mit dem Streifenwagen zusammen. Beide Autos wurden leicht beschädigt.

Während der Verfolgungsfahrt hätten die Polizisten den Wagen aus den Augen verloren. Nach rund einer Stunde fanden die Ermittler den Wagen, der sich laut Polizei anscheinend mehrfach überschlagen hatte. Vom Fahrer fehlte jede Spur. (dpa/mp)