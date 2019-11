Auf der Flucht: Suffkopp auf E-Scooter donnert gegen Streifenwagen

Wittmund -

Immer wieder gibt es Ärger mit E-Scootern: In der Nacht zu Donnerstag hat ein 20-jähriger in Wittmund (Ostfriesland) versucht, vor der Polizei zu flüchten – mit einem E-Roller. Kurz darauf kollidierte er an der Vahrenwalder Straße mit einem Streifenwagen.

Der junge Scooter-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei kurz nach Mitternacht mit dem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Vahrenwelder Straße unterwegs.

Auf der Höhe des Vahrenwelder Platzes düste er dann mit seinem Gefährt über eine rote Ampel. Doch eine Polizeistreife hielt sich in Sichtweite auf. Die Beamten versuchten mehrfach, den 20-jährigen zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer missachtete jedoch die Forderungen und fuhr weiter.

Kurz vor der Kreuzung zum Niedersachsenring blockierten Einsatzkräfte dann mit ihrem VW Passat Geh-und Radweg, um den Mann zu stoppen. Doch der Fahrer war wohl nicht mehr in der Lage, adäquat zu reagieren: Trotz eines großen Abstandes schaffte er es offenbar nicht, rechtzeitig anzuhalten – und krachte mit seinem E-Scooter in den Polizeiwagen.

Polizei: E-Scooter-Fahrer war stark betrunken

Nun war der Alkoholtest fällig: Der Roller-Rowdy hatte einen Promillewert von 2,1 – der Führerschein des 20-Jährigen wurde daraufhin von den Beamten sichergestellt. Er muss sich nun auf ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung einstellen. (maw)