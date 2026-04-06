Auf der Autobahn: Beifahrerin stürzt vom Motorrad – schwere Verletzungen

Eine 25-Jährige stürzt am Ostersonntag auf der A31 vom Motorrad und wird schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem Motorradunfall auf der Autobahn 31 zwischen Emden und Ihlow (Landkreis Aurich) ist eine 25-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Beifahrerin sei aus bislang unbekannter Ursache am Nachmittag des Ostersonntags von dem Motorrad gestürzt, das auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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Der 65-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Emden sowie die Gegenfahrbahn wurden kurzzeitig für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers gesperrt. (dpa)