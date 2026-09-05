Auf dem Weg zum Einsatz wird ein Feuerwehrmann in Wildeshausen von Unbekannten angegriffen. Die Feuerwehr zeigt sich betroffen über den Vorfall.

Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde ein Mitglied der Feuerwehr Wildeshausen von Unbekannten angegriffen. (Symbolbild) picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

Ein Mitglied der Feuerwehr Wildeshausen wurde auf dem Weg zu einem Einsatz von einer Gruppe Unbekannter angegriffen. Auf dem Weg zum Feuerwehrhaus wurde die Straße vor dem Auto des 43 Jahre alten Feuerwehrmanns von einer Gruppe Unbekannter blockiert, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Feuerwehrmann habe berichtet, dass auch mit Händen auf das Auto geschlagen wurde.

Als er anhielt, öffnete eine unbekannte Person die Beifahrertür und versuchte den 43-Jährigen anzugreifen. Er habe trotz offener Tür beschleunigt und sei geflohen. Er sei geschockt gewesen, habe aber trotzdem an dem Einsatz teilnehmen können. Durch den Angriff kam es zu keiner Verzögerung des Feuerwehreinsatzes.

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Feuerwehrkräfte müssen jederzeit sicher zum Feuerwehrhaus und zur Einsatzstelle gelangen. „Unsere Einsatzkräfte waren auf dem Weg zu einem möglichen Brand, um zum Beispiel Menschenleben zu retten oder Schaden abzuwenden. Dass eine Einsatzkraft auf diesem Weg selbst zum Ziel einer Bedrohung wird, macht uns betroffen und fassungslos“, so der Pressesprecher der Feuerwehr Wildeshausen. (dpa/mp)