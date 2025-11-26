Auf dem Weg von Hamburg nach Bremen: Mann in ICE festgenommen

Ein 28-Jähriger fährt ohne Ticket in einem ICE von Hamburg nach Bremen. Doch bei der Kontrolle kommt’s plötzlich ganz dicke: Die Nacht endet unerwartet.

Während der Fahrt in der Nacht zum Mittwoch kontrollierte ein Zugbegleiter den Mann – doch der 28-Jährige konnte weder ein gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen. Die Bundespolizei wurde informiert und wartete bereits bei Einfahrt des Zuges in Bremen.

Im Norden: Mann muss vier Tage Haft absitzen

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann aber heraus: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vor.

Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe in Höhe von 154 Euro wegen Körperverletzung. Da der 28-Jährige den Betrag nicht zahlen konnte, musste er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen antreten. Noch in derselben Nacht wurde er in die Justizvollzugsanstalt Bremen gebracht. (mp)