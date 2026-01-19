Unfall auf Autobahn nahe Hamburg: Audi-Fahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A39 in Richtung Hamburg: Eine Audi-Fahrerin ist am Montagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache in die Leitplanke geraten.

Es krachte gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Winsen-West. Der Wagen schrammte rund 250 Meter an der Schutzplanke entlang – Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn.

A39 nahe Hamburg nach Unfall gesperrt

Die Fahrerin (28) war zwar ansprechbar, aber schwer verletzt. Sie war im Auto eingeklemmt, Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten sie mit schwerem Gerät. Unter anderem wurde das Dach abgetrennt – die Maßnahmen dauerten rund eine Stunde.

Die A39 wurde in Fahrtrichtung Hamburg während des Einsatzes komplett gesperrt. Rund 25 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Unfallursache ermittelt nun die Polizei.