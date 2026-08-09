Auf der A7 bei Hamburg kommt es zu einer folgenschweren Unfallserie: Drei Menschen werden verletzt. Auslöser ist ein Wohnwagen, der sich plötzlich von einem Auto löst.

Ein Wohnwagen löste sich plötzlich vom Auto und sorgte für eine Unfallserie (Symbolfoto). picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Mit seinem Auto und einem Wohnwagen ist ein Mann am frühen Samstagmorgen auf der A7 bei Egestorf (Landkreis Harburg) Richtung Hamburg unterwegs. Plötzlich löste sich der Wohnwagen, schleuderte über die Fahrbahn und schoss nach vorne. Was dann passierte, löste eine ganze Reihe von Kollisionen aus.

Es muss ein surreales Bild gewesen sein, als der 36-Jährige gegen 4 Uhr von seinem eigenen Wohnwagen überholt wurde. Dieser prallte kurz darauf gegen die Mittelplanke und blieb dort stehen.

Mehrere Unfälle in kürzester Zeit

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Der 36-Jährige hielt auf dem Seitenstreifen und versuchte noch, den Wohnwagen abzusichern und auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Doch ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Er kollidierte mit dem Wohnwagen.

Durch die Kollision standen der Wohnwagen und das Auto auf mehreren Fahrstreifen, zudem verteilten sich Trümmer über die A7. Die Autobahn war dadurch blockiert. Es kam zu einem weiteren Auffahrunfall, als mehrere Autofahrer anhielten, ein nachfolgender Fahrer jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

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Warum löste sich der Wohnwagen vom Fahrzeug? Verfahren eingeleitet

„Schlussendlich zählte die Autobahnpolizei Maschen sechs beteiligte Pkw sowie drei leichtverletzte Personen“, so ein Sprecher. Die Polizei will nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren und klären, warum sich der Wohnwagen vom Fahrzeug des 36-Jährigen löste. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.