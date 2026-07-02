Zwei Autofahrer werden bei einem Frontalzusammenstoß im Heidekreis schwer verletzt – einer von ihnen kämpft um sein Leben.

Der Audi landete durch die Wucht des Zusammenpralls im Straßengraben. JOTO

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag in Wolterdingen im Heidekreis zwei Autofahrer schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizeiangaben stießen gegen 14.55 Uhr an der Kreuzung Wieheholzer Straße und Schneverdinger Straße zwei Pkw nahezu frontal zusammen. An der Kreuzung gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Rettungshubschrauber im Einsatz

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Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn. Ein Audi landete dabei in einem Straßengraben, ein Mercedes kam auf der Straße zum Stehen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der zweite Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam vermaß die Unfallstelle, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst nicht bekannt.