In der Nähe von Hamburg hat ein Transporter bei der Auffahrt auf die Autobahn offenbar ein riskantes Manöver probiert. Es endete für einen der Fahrer im Krankenhaus

Ein Auto liegt auf dem Dach, ein anderes ist ebenfalls stark in MItleidenschaft gezogen worden: Bei einem Verkehrsunfall auf der A26 wurde ein Autofahrer am Donnerstagmorgen in Stade verletzt. Offenbar hatte der Fahrer eines anderen Fahrzeugs kurz zuvor versucht, einen Laster in einem riskanten Manöver zu überholen.

Laut Polizeiangaben fuhr ein weißer Kleintransporter gegen 7.40 Uhr von der Auffahrt Stade-Ost in Fahrtrichtung Stade auf die Autobahn. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer direkt auf die linke Spur gezogen sein, um einen Lastwagen zu überholen. Dabei übersah er offenbar einen deutlich schnelleren Audi, der auf der linken Spur unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der Audi überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen, dem Transporter wurde ein Rad herausgerissen. Der Audi-Fahrer erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus, der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt.