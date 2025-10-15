mopo plus logo
Audifahrer überholt Radfahrerin ohne Sicherheitsabstand und bringt sie zum Sturz – Radfahrerin verletzt

Das Auto soll dicht an der Radfahrerin vorbeigefahren sein. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Jochen Tack

  • Garlstorf

Schockierender Vorfall: Audi-Fahrer hupt laut und bringt Radfahrerin dann zum Sturz

Im Landkreis Harburg kam es am Mittwochmorgen zu einem schockierenden Vorfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Ein Audi-Fahrer bedrängte die Frau laut hupend und fuhr so dicht an ihr vorbei, dass sie stürzte.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Hanstedter Landstraße in Garlstorf. Eine 45-jährige Frau war dort mit ihrem Fahrrad unterwegs, als plötzlich ein schwarzer, tiefergelegter Audi von hinten heranraste und mehrfach hupte.

Audi-Fahrer flüchtet – Zeugen gesucht

Beim anschließenden Überholversuch fuhr der Audi so dicht neben der Radfahrerin, dass sie abgedrängt wurde und stürzte. Die Frau verletzte sich und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Der Audi-Fahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen sowie Hinweise auf den Wagen und den Fahrer unter der Telefonnummer (04172) 986610.

