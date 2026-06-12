Hagel hat im Alten Land Schäden in Höhe von 10 bis 14 Millionen Euro an der Apfelernte verursacht. Die Obstbauern sind in Sorge.

Hagelschauer haben im Alten Land für hohe Schäden gesorgt. An vielen Früchten sind Dellen und Risse zu erkennen. „Derzeit laufen die Schadensmeldungen von Obstbauern ein“, sagt Peter Schemmel vom Spezialversicherer Vereinigte Hagel.

Insgesamt seien etwa 2000 Hektar Anbaufläche durch die Hagelschäden betroffen. „Das Epizentrum liegt rund um Hollern-Twielenfleth, wo bis zu 70 Prozent der Äpfel beschädigt sind“, sagt Schemmel.

Hagel im Alten Land: Netze können vor Schäden schützen

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Im Alten Land gibt es insgesamt etwa 10.000 Hektar Obstbaufläche. Die Äpfel befinden sich aktuell noch im Wachstum und sind bis zu sechs Zentimeter groß. Die Hagelkörner haben die jungen Früchte beschädigt, teils sogar die Fruchthaut durchschlagen. „Die Äpfel sind dann nicht mehr vermarktungsfähig“, sagt Schemmel. Aus dem beschädigten Obst könne zwar noch Saft hergestellt werden, doch der Erlös sei dabei für die Obstbauern deutlich niedriger.

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„Das Alte Land ist zunehmend von solchen Naturereignissen betroffen“, erklärt der Bezirksdirektor der Versicherung. Fast alle zwei Jahre komme es zu vergleichbaren Ereignissen, wenn auch nicht immer in dieser Größenordnung. Hagelnetze über den Plantagen bieten zwar Schutz, kosten aber bis zu 35.000 Euro pro Hektar, was viele Landwirte finanziell nicht stemmen könnten.

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Die allgemeine Marktlage für Obstbauern sei ohnehin angespannt, sie stünden unter erheblichem Kostendruck. Auch eine Versicherung gegen Hagelschäden hätten laut Schemmel nur rund 45 Prozent der Betriebe abgeschlossen. Die genaue Schadenshöhe werde erst kurz vor der Ernte im August feststehen, wenn die Äpfel vollständig begutachtet werden können.