Zunächst ist ein lauter Knall zu hören, dann steht das Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr löschte den Brand vom Boden sowie über zwei Drehleitern. JOTO

Bei einem Dachstuhlbrand ist am Donnerstagnachmittag im Buxtehuder Ortsteil Immenbeck (Landkreis Stade) ein Wohnhaus schwer beschädigt worden.

Laut Polizei brach das Feuer gegen 16.35 Uhr in der Straße Inne Beek aus. Bewohner berichteten, zuvor einen lauten Knall gehört zu haben, ehe auf der Terrasse ein Feuer ausbrach. Die Flammen griffen anschließend auf den Dachstuhl über.

In dem Gebäude befinden sich zwei Wohnungen. Feuerwehren aus Buxtehude und Neu Wulmstorf rückten an und löschten den Brand vom Boden sowie über zwei Drehleitern.

Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.



