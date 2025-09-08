Anhänger rollt los – Arbeiter eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes ist zwischen einem Anhängergespann und einem Zaun eingeklemmt worden. Der 37-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die beiden miteinander verbundenen Anhänger waren am Sonntag ohne Zugfahrzeug auf einem Seitenstreifen in Twistringen (Landkreis Diepholz) abgestellt, als sie aus bisher ungeklärter Ursache ins Rollen gerieten.

Der Mann habe sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr befreite ihn, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Ein Gutachter untersucht die Unfallstelle, das Anhängergespann wurde sichergestellt. (dpa/mp)