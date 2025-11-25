Anhänger löst sich während der Fahrt: Massencrash auf der Autobahn

Schock in der Gemeinde Großenkneten: Fünf Autos prallen auf der A29 bei Dunkelheit gegen einen liegengebliebenen Anhänger. Drei Menschen werden leicht verletzt, der Sachschaden ist erheblich.

Auf der A29 bei Großenkneten sind bei Zusammenstößen mit einem liegengebliebenen Anhänger drei Menschen verletzt worden, zudem entstand ein hoher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-Jähriger am Montagabend mit einem Kleintransporter in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs, als sich der Anhänger löste und auf der Fahrbahn liegen blieb.

Massenkarambolage: Fahrzeuge krachen in liegengebliebenen Anhänger

In der Dunkelheit kollidierten fünf Fahrzeuge mit dem Anhänger oder wurden durch dessen Teile beschädigt. Ein 25-jähriger Mann, ein 23-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Drei Autos sowie der Anhänger mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 26.000 Euro. Der linke Fahrstreifen der A29 war für etwa anderthalb Stunden gesperrt. (dpa/mp)