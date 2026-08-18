Nach einer Gerichtsverhandlung eskalierte die Situation vor dem Amtsgericht Winsen. Drei Menschen wurden verletzt – der Grund ist unklar.

Vor dem Amtsgericht Winsen (Luhe) hat ein Mann am Dienstagvormittag drei Erwachsene angegriffen und leicht verletzt. JOTO

Ein Mann hat am Dienstagvormittag drei Erwachsene vor dem Amtsgericht Winsen (Luhe) angegriffen und leicht verletzt. Laut Polizeiangaben stand ein 42-Jähriger gegen 10.55 Uhr nach einer Gerichtsverhandlung vor dem Gebäude am Schloßplatz.

Dort liefen zeitgleich drei Erwachsene der Gegenseite aus der vorherigen Verhandlung zusammen mit einem Kind entlang. Nach Zeugenaussagen griff der Mann die Gruppe unvermittelt an und soll auf die Erwachsenen eingeschlagen und eingetreten haben.

Winsen: Drei Erwachsene bei Angriff verletzt

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Die drei Erwachsenen, ein 59-jähriger Mann, ein 26-Jähriger und eine 36-jährige Frau, erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Um was es bei dem vorangegangenen Gerichtsverfahren ging, war zunächst unklar. Auch der Grund für den Angriff, ist bislang nicht bekannt.