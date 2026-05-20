Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter klaut Tausende Euro von 85-Jähriger

Die Masche ist alt – doch sie funktioniert offenbar noch immer: Eine 85-jährige Frau aus Buchholz ist Ende vergangener Woche Opfer von Telefonbetrügern geworden. Ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft meldete sich bei der Seniorin und behauptete, es gebe ein Problem mit ihrer Computersoftware.

Der Unbekannte überzeugte die Frau schließlich davon, ihm per Fernzugriff Zugang zu ihrem Computer zu gewähren. Zudem gab die 85-Jährige mehrere Passwörter preis. Laut Polizei nutzte der Täter anschließend den Zugriff auf die Banking-Software der Seniorin und buchte mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab.

Polizei warnt vor Fernzugriff auf Computer

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der bekannten Betrugsmasche. Neben solchen Anrufen tauchen demnach auch immer wieder Warnhinweise auf Computern auf, die eine angebliche Vireninfektion melden. Nutzer werden darin aufgefordert, eine Servicehotline anzurufen.

Dort bieten die Betrüger dann gegen hohe Gebühren an, den Computer wieder freizuschalten. Auch in diesen Fällen verschaffen sich die Täter häufig per Fernzugriff Zugang zu sensiblen Daten.

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Die Polizei rät dringend dazu, Unbekannten niemals Zugriff auf den eigenen Computer zu gestatten und entsprechende Telefonate sofort zu beenden. Zudem sollten Betriebssysteme und Antivirenprogramme stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.