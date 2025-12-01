An unbeschranktem Bahnübergang: Mädchen (10) auf Fahrrad von Zug erfasst

Schrecklicher Unfall am Montagmorgen: Ein Mädchen ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Selsingen (Landkreis Rotenburg/Wümme) von einem Zug erfasst worden. Es wurde schwer verletzt. Der Polizei stellt sich eine Frage.

Gegen 7.40 Uhr ging der erste Notruf ein. Am unbeschrankten Bahnübergang Feldstraße/Ecke Bahnhofstraße in Selsingen wurde ein Unfall gemeldet. Ein Zug der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) hatte ein 10-jähriges Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, erfasst, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Das Mädchen wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das Rotlicht am Bahnübergang soll funktioniert haben. Einige Autos hatten dort schon auf den herannahenden Zug gewartet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.