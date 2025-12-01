mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Selsingen Bahnübergang Polizei

Ermittler der Polizei am Bahnübergang in Selsingen. Foto: News5/Sebastian Peters

  • Selsingen

An unbeschranktem Bahnübergang: Mädchen (10) auf Fahrrad von Zug erfasst

Schrecklicher Unfall am Montagmorgen: Ein Mädchen ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Selsingen (Landkreis Rotenburg/Wümme) von einem Zug erfasst worden. Es wurde schwer verletzt. Der Polizei stellt sich eine Frage.

Gegen 7.40 Uhr ging der erste Notruf ein. Am unbeschrankten Bahnübergang Feldstraße/Ecke Bahnhofstraße in Selsingen wurde ein Unfall gemeldet. Ein Zug der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) hatte ein 10-jähriges Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, erfasst, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Das Mädchen wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: S-Bahn erfasst Auto an Hamburger Bahnübergang

Das Rotlicht am Bahnübergang soll funktioniert haben. Einige Autos hatten dort schon auf den herannahenden Zug gewartet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test