An Kreuzung bei Hamburg: Autofahrer (90) rammt jungen Biker (16)

Schwerer Crash auf der B3 in Buxtehude-Ketzendorf (Landkreis Stade): Am Mittwochnachmittag stießen ein Auto und ein Motorrad an einer Kreuzung zusammen. Der 16-jährige Kradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.50 Uhr war ein 90-jähriger Opel-Meriva-Fahrer aus Neu-Wulmstorf auf der Ovelgönner Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der B3 geradeaus Richtung Ketzendorf fahren. Dabei übersah er laut Polizei offenbar den 16-jährigen Fahrer eines Yamaha-Kleinkraftrads aus Halvesbostel, der auf der Bundesstraße in Richtung Ovelgönne unterwegs war.

Unfall an Kreuzung: 16-Jähriger kommt ins Krankenhaus – Motorrad zerstört

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Falck-Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum gebracht. Das Motorrad wurde total beschädigt, auch der Pkw erlitt erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Auf der Fahrbahn liegen Trümmerteile verteilt: Die B3 musste zeitweise gesperrt werden. Polizeiinspektion Stade Auf der Fahrbahn liegen Trümmerteile verteilt: Die B3 musste zeitweise gesperrt werden.

Für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die B3 zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde mithilfe der Feuerwehren aus Buxtehude, Ovelgönne und Immenbeck an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. (mp)