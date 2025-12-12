An Bushaltestelle: 14-Jährige von Auto angefahren und verletzt

Schwerer Unfall im Alten Land: Am Donnerstagnachmittag ist ein 14-jähriges Mädchen nahe einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Unfall passierte gegen 16.40 Uhr auf der K26 in Ladekop – einem Ortsteil von Jork im Kreis Stade. Ein 14-jähriges Mädchen wollte nach ersten Erkenntnissen im Dunkeln die vielbefahrene Kreisstraße überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren – etwa auf Höhe einer Bushaltestelle, wie ein Polizeisprecher betätigte.

Wie schwer das Mädchen verletzt wurde, ist laut Polizei unklar, die 14-Jährige soll aber die ganze Zeit über ansprechbar gewesen sein. Zeugen wählten den Notruf, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt rückten an und brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. (mp)