An beliebtem Badesee: DLRG-Mann rettet Kinder vor dem Ertrinken – und bleibt bescheiden

Scharnbeck -

Der Scharnbecker Inselsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am vergangenen Wochenende wäre er jedoch fast zum Schauplatz einer Tragödie geworden. Zwei Kinder waren beim Spielen im See in Not geraten. Dank des Einsatzes von DLRG-Retter Karsten Kirchgässler konnten die beiden gerettet werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr. Zwei Mädchen, etwa 6 und 8 Jahre alt, spielten in der Mitte der Badebucht. Beim Toben im Wasser gerieten sie immer mehr in einen tieferen Bereich. Trotz ihrer Schwimmflügel, erfasste das jüngere Mädchen Panik und sie klammerte sich an der großen Schwester fest. Hierdurch wurde das ältere Mädchen unter Wasser gedrückt, das jüngere rief um Hilfe.

Scharnbecker Inselsee: DLRG-Mann rettet Kinder und bleibt bescheiden

Karsten Kirchgässler (50), Rettungsschwimmer und erster Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Adendorf-Scharnebeck e.V., beobachtete die gefährliche Situation. Er eilte sofort ins Wasser und konnte das jüngere der beiden Mädchen beruhigen und retten.



„Mit der einen Hand habe ich das jüngere Kind festgehalten und mit der anderen Hand und den Füßen das Wasser unter mir abgesucht“, beschreibt er die Situation. Dann fand er das bereits ungergegangene Mädchen zum Glück in unmittelbarer Nähe und konnte auch dieses vor dem Ertrinken retten sowie beide Kinder an die Mutter übergeben.



„Ich war eben nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jeder andere hätte das auch getan“, sagt Kirchgässler bescheiden gegenüber der MOPO.