An Autobahn im Norden: SUV fängt während der Fahrt Feuer

An der A26 ist am Mittwochabend ein SUV in Flammen aufgegangen. Die drei Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten.

Das Unglück ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der Autobahnausfahrt Stade Ost in Richtung Stade, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte. Den Angaben zufolge geriet der BMW während der Fahrt in Brand.

Das könnte Sie auch interessieren: Leichen in Hamburger Wohnung entdeckt: Mann tötet erst Ehefrau und dann sich selbst

Die drei Insassen konnten sich ins Freie retten und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer – nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Der SUV brannte vollständig aus. Zur Brandursache liegen keine Informationen vor. (elu)