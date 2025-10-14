Amoklauf an Schule angedroht: Täter ist erst 12!

Nach zwei Drohanrufen in einer Schule in Wilhelmshaven hat die Polizei den Verantwortlichen ermittelt – einen zwölfjährigen Jungen. Er soll einen Amoklauf angekündigt haben.

Der Junge sei noch nicht strafmündig, eine strafrechtliche Verfolgung gebe es daher nicht, hieß es von der Polizei am Dienstag. Der Fall sei an die zuständigen Jugendbehörden übergeben worden, die „pädagogische und betreuende Maßnahmen“ prüften. Anfang Oktober war es wegen der Amokdrohungen zu einem Großeinsatz der Polizei an der Marion-Dönhoff-Schule im Stadtteil Fedderwardergroden gekommen.

Wilhelmshaven: Schüler löste Großeinsatz aus

Die Schule in Wilhelmshaven wurde abgesperrt und durchsucht, nachdem die Drohanrufe im Sekretariat eingegangen waren. Eine verzerrt klingende Jugendstimme hatte einen Amoklauf angekündigt. Die etwa 50 Lehrkräfte und 320 Schülerinnen und Schüler blieben zunächst in den Klassenräumen, dann wurden sie in eine Sporthalle gebracht, wo sie betreut wurden. Zwei Kinder wurden den Angaben zufolge vorsorglich medizinisch behandelt. Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung ergaben sich nicht.

Die Polizei bezeichnete das Verhalten des Jungen als verantwortungslos – unabhängig vom Alter. Eine solche Drohung löse erhebliche Ängste aus, binde Einsatzkräfte und führe zu massiver Belastung, erklärte die Behörde. Beamte hätten das Gespräch mit dem Kind und seinen Erziehungsberechtigten gesucht. Geprüft werde zudem, ob und in welchem Umfang die Eltern für den Einsatz bezahlen müssten. Eine konkrete Summe stand zunächst nicht fest. (dpa/mp)