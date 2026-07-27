Ein Autofahrer schlief auf der A7 im Kreis Harburg kurz am Steuer ein – mit fatalen Folgen.

Auf der A7 bei Egestorf kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 61-Jähriger gegen 15.35 Uhr auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs, als er in Höhe Egestorf kurz am Steuer einschlief. Sein Wagen geriet daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Unfall auf A7: Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

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Der Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Auto befreit werden. Die Frau schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen.

Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zudem ein weiteres Auto. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die A7 in Richtung Hamburg rund eine Stunde lang voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei bildete sich dadurch ein Rückstau von etwa acht Kilometern. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. (mp)