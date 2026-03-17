Spanner filmt Frauen auf Bahnhofs-Toilette im Norden – Festnahme!

Ein Mann hat am Hauptbahnhof Braunschweig zwei Frauen heimlich auf einer Damentoilette fotografiert. Die Polizei griff ein und nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Der 36-Jährige hatte sich am Sonntagnachmittag in der WC-Anlage aufgehalten und offenbar gezielt Frauen ausspioniert. Dabei fotografierte er unter einer Kabinenwand hindurch eine 18-Jährige und eine 47-Jährige. Eine der Betroffenen bemerkte die Tat und verständigte sofort die Bundespolizei.

Spanner führt Teleskopschlagstock mit sich

Eine Streife konnte den Mann noch im Bahnhof stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten sein Mobiltelefon sowie einen Teleskopschlagstock, der ebenfalls sichergestellt wurde.

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Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Zusätzlich erwartet ihn ein Verfahren wegen des verbotenen Mitführens des Schlagstocks. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. (mp)