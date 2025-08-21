„Alternative“ AfD-nahe Gewerkschaft scheitert mit Klage gegen VW

Niederlage für das AfD-nahe „Zentrum“: Die selbsternannte „alternative Gewerkschaft“ ist mit ihrer Klage gegen Volkswagen Group Services vorerst gescheitert. Das Arbeitsgericht Braunschweig entschied am Donnerstag, dass sie keinen Zugang zum Werk in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) bekommt.

Die Richter wiesen die Klage ab: Die Vorträge und Unterlagen der Kläger seien zu pauschal gewesen, nicht konkret genug.

Kernpunkt der Entscheidung: Damit eine Arbeitnehmervereinigung Zutritt zu einem Betrieb erhält, müsse mindestens ein Mitglied dort beschäftigt sein. Genau das konnte das Zentrum nach Ansicht des Gerichts nicht belegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Was chinesische Agenten bei AfD-Skandalpolitiker Krah ausspähten

Das „Zentrum“ wollte erstmals ins VW-Werk, um dort Vertrauensleute zu wählen. Volkswagen aber verweigerte den Zutritt mit Hinweis auf die fehlende Tariffähigkeit des Vereins.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das „Zentrum“ kann in Berufung gehen. (dpa/mp)