Alkoholfahrt auf zwei Rädern: Radfahrer (53) stürzt schwer betrunken

Für einen 53-Jährigen endete ein wohl ausgelassener Abend mit einem Sturz mit seinem Fahrrad. Vor Ort stellte die Polizei fest: Der Mann war mit über drei Promille unterwegs.

Ein 53‑jähriger Radfahrer ist am Samstagabend in Emden mit über 3,04 Promille beim Abbiegen gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten entnahmen ihm eine Blutprobe und ermitteln gegen den Mann einem Polizeisprecher zufolge wegen Trunkenheit im Verkehr.

Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen beginnt bei über 3 Promille eine schwere, akute Alkoholvergiftung. Mit zunehmender Alkoholwirkung steigt demnach die Gefahr für Unfälle in allen Lebensbereichen. (dpa)

