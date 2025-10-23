Alkohol im Spiel: Unfallflucht von 13-Jähriger nach Parkmanöver?

Klarer Fall von Unfallflucht: Eine Schülerin soll nach einem misslungenen Ausparkversuch im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup mit ihrer Freundin einfach verschwunden sein.

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Mädchen in ein Auto stiegen und versuchten, aus einer Parklücke zu fahren, wie die Polizei berichtete.

Mädchen begeht Unfallflucht – Zeuge muss sich retten

Dabei musste der Zeuge plötzlich zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz darauf stieß das Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und verursachte Sachschaden. Anschließend seien die Teenager in ein nahegelegenes Wohnhaus geflüchtet. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Toter Fabian: Polizei durchsucht Mülldeponie

Es steht der Verdacht im Raum, dass die 13-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Konsequenzen sind indes ungewiss, da die 13-Jährige nicht strafmündig ist. (dpa/mp)