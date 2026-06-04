Wumm! Nach ein paar Sekunden Pause wieder: Wumm! Und so weiter. Stundenlang. Die vier Tonnen schwere Stahlkugel schlägt gegen die Betonhülle des alten Kernkraftwerks Stade, sodass die Luft vibriert. Während Staubwolken aufsteigen, bricht Beton aus der Wand, die alte Reaktorhülle wird Stück für Stück aufgerissen. Der dumpfe Knall, der in der ganzen Umgebung kaum zu überhören ist, erinnert an die Kriegstrommeln aus „Der Herr der Ringe“ – an jenes unheilvolle Pochen, das Saurons Heere antreibt und Angst verbreitet. Nur dass an der Unterelbe keine Orks anrücken. Hier wird ein Stück deutscher Atomgeschichte zerlegt.





