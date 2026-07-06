Alkohol, Aggressionen, möglicherweise ein Messer im Spiel – keine gute Mischung. Was als Streit eines Ehepaares beginnt, weitet sich enorm aus.

In der Grünendeicher Straße in Stade gab es einen großen Polizeieinsatz. Apple Karten Screenshot

Ein Streit zwischen Eheleuten in Stade, bei dem möglicherweise mit einem Messer gedroht worden war, hat für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Als die ersten Beamten am Sonntagabend eintrafen, wollte ein betrunkener 48-Jähriger aggressiv auf sie losgehen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wehrten ihn ab, dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Seine Frau (43) war zuvor zu einem Nachbarn gegangen, der die Polizei alarmierte. Weil auch eine hochschwangere Angehörige im Haus war, forderten die Beamten den Rettungsdienst an.

Stade: 150 Menschen behindern Einsatzkräfte

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Während des Einsatzes versammelten sich etwa 150 Menschen, vor allem aus der Nachbarschaft, vor dem Haus und behinderten teils Polizeibeamte und Rettungsdienst. Erst mit dem Einsatz mehrerer Streifenwagen konnten die Patienten abtransportiert werden. Auch am Krankenhaus sicherten Beamte die Eingänge und die Versorgung der Schwangeren vorsichtshalber ab. Allerdings tauchte dort außer Familienangehörigen niemand auf.

Der 48-Jährige verließ die Klinik nach der Behandlung. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa/mp)