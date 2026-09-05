Die AfD könnte bei der Wahl in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis erzielen. Das will die Partei feiern - doch es formiert sich Protest.

Die AfD will nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt feiern – ein Protest hat sich schon angekündigt. picture alliance/dpa | Carsten Koall

Die AfD will in Lehrte (Region Hannover) das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt feiern - und dagegen regt sich Widerstand. Eine Initiative ruft unter dem Motto „Hämelerwald für Demokratie“ zur Gegendemonstration auf.

Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit jeweils rund 100 Menschen und wird das Aufeinandertreffen am Sonntagabend (ab 17 Uhr) begleiten. Zunächst berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Die AfD trifft sich in einem Lokal, um gemeinsam den Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt zu verfolgen. Auf einem Parkplatz direkt gegenüber ruft der stellvertretende Ortsbürgermeister Roland Panter (Grüne) Vereine, Parteien und Bürger zu einer Demonstration gegen Rechts auf. „Wir wollen ein Zeichen für Nächstenliebe, Menschlichkeit und Demokratie setzen“, sagte der Initiator und appellierte an die Teilnehmenden, sich friedlich zu verhalten. (dpa/mp)