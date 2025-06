Ach du sch … Fäkalienflut im Alten Land – Abwasser schießt aus Gullys

Ein ungewöhnlicher und äußerst unangenehmer Einsatz beschäftigte am Pfingstsonntagmittag Feuerwehr und Hamburg Wasser in der Straße Bergfried im Guderhandviertel (Landkreis Stade). Gegen 12.30 Uhr trat plötzlich stark riechendes Abwasser aus mehreren Kanalschächten aus und überflutete Vorgärten – in einem Fall auch ein Wohnhaus.

„Das ist ja ein stinkender Pfingstsonntag“, kommentierte ein Anwohner gegenüber Reportern vor Ort. Bereits am Morgen hatten Anwohner ein auffälliges Gluckern aus der Kanalisation bemerkt. Gegen Mittag dann schoss plötzlich braunes, stark riechendes Abwasser aus mehreren Gullydeckeln, ergoss sich auf Grundstücke und drang durch einen Vorgarten in ein Wohnhaus ein.

Fäkalwasser flutete Einfamilienhaus

Die alarmierte Feuerwehr reagierte rasch, öffnete Straßeneinläufe und setzte leistungsstarke Pumpen ein, um die Mengen über Schlauchleitungen in entfernte Abläufe und die nahegelegene Lühe abzuleiten. Gleichzeitig traf ein Störtrupp von Hamburg Wasser ein, der die Ursache identifizierte: Eine verdreckte Pumpe im Hauptpumpwerk hatte zum Ausfall des Systems geführt – in der Folge staute sich das Abwasser zurück und trat aus dem Kanalnetz aus.

Während die Einsatzkräfte Sandsäcke verteilten, versuchten Nachbarn, sich gegenseitig zu helfen. Ein Wohnhaus wurde im Erdgeschoss sieben Zentimeter hoch mit Fäkalwasser überflutet. Feuerwehrgeräte und Schutzkleidung mussten im Anschluss gereinigt und desinfiziert werden.

Gegen 14.30 Uhr gelang es Hamburg Wasser, eine der Pumpen wieder in Betrieb zu nehmen, sodass die Überflutung gestoppt werden konnte. Die Straße Bergfried war zunächst voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Gegen 15.30 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. (apa)