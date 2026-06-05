A7 in Richtung Hamburg komplett dicht

Stau-Chaos auf der A7: Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Sattelzügen geht Richtung Hamburg nichts mehr.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit mehreren Sattelzügen ist die Autobahn 7 am Walsroder Dreieck in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Die Sperrung beginne ab der Anschlussstelle Westenholz, teilte die Polizei Heidekreis mit.

A7 nur über A27 in Richtung Hamburg befahrbar

Auch in der Gegenrichtung nach Hannover sei auf Höhe der Unfallstelle der linke Fahrstreifen gesperrt. Von der Autobahn 27 aus könne die A7 in Richtung Hamburg aber weiter befahren werden, hieß es.

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Nähere Angaben zu Verletzten oder zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Die Polizei kündigte weitere Informationen an. (dpa)