A7 kurz vor Hamburg: Lastwagenfahrer rammt Leitplanke und stirbt im Fahrzeug

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Harburg in seinem Fahrzeug gestorben. Grund war vermutlich ein medizinischer Notfall, wie die Polizei mitteilte.

Der 53-Jährige war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Sattelzug bei Thieshope in die Mittelschutzplanke gefahren, der Lastwagen blieb auf der linken Fahrspur stehen. Andere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei.

Die Einsatzkräfte begannen demnach sofort mit der Reanimation des Mannes, der 53-Jährige kam ins Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später. Die Autobahn wurde für die Rettungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. (dpa/mp)