Paar kommt von der A7 ab und kracht gegen einen Baum – Beifahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik.

Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall auf der A7 schwer verletzt. Feuerwehr

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der A7 bei Hamburg schwer verletzt worden.

Auf der A7 zwischen Egestorf und Garlstorf südlich von Hamburg ist am Sonntagnachmittag ein Ehepaar samt Hund verunglückt. Laut Feuerwehr kam der Toyota der beiden gegen 15.40 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Baum am Rand der Autobahn und blieb schließlich schwer beschädigt auf dem Seitenstreifen liegen.

A7: Frau bei Unfall schwer verletzt

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Während der Fahrer sich selbst aus dem Unfallwagen befreien konnte, wurde die Beifahrerin „massiv eingeklemmt“, so die Einsatzkräfte. Mit schwerem Gerät wurde die Schwerverletzte aus dem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Wagen kam von der A7 ab und prallte gegen einen Baum. Feuerwehr

Ihr leichter verletzter Ehemann kam mit dem Rettungswagen in die Klinik. Der Hund der beiden blieb unverletzt, wurde aber zur Begutachtung und Betreuung an einen Tierarzt übergeben.

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Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die A7 wurde zeitweise in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt, es kam zu einem längeren Stau.