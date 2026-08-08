Schwerer Unfall auf der A27 an der Anschlussstelle Achim-Nord: Ein Fahrer krachte mit seinem Wagen in die Leitplanke.

Der Wagen des 73-Jährigen ist auf der A27 bei Achim unter die Mittelleitplanke gerast dpa | Kai Moorschlatt

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist auf der A27 bei Achim (Landkreis Verden) unter die Mittelleitplanke geraten und schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und schleuderte zunächst gegen die äußere Leitplanke, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Anschließend wurde er gegen die Mittelleitplanke geschleudert und geriet mit dem Auto darunter. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Unfall A27 Achim-Nord: Fahrzeug kracht in Leitplanke

Weitere Menschen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Autobahn wurde hinter Bremen für einige Zeit voll gesperrt, am Abend war zumindest eine Spur wieder befahrbar.

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Warum der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen. Die A27 wurde in Richtung Walsrode für knapp eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen. (dpa)