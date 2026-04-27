Tragisches Unglück: Auto kommt auf Autobahn ins Schleudern – Arbeiter getötet

Tragisches Unglück auf der A2 in der Region Hannover: Ein Arbeiter räumte gerade Absperrungen an einer Baustelle weg – und kam bei einem Unfall ums Leben.

Ein Mitarbeiter einer Firma für Baustellenabsicherungen ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in der Region Hannover getötet worden. Eine Fahrerin kam am Sonntagabend mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in Richtung des Standstreifens, wie ein Polizeisprecher sagte.

A2: Arbeiter auf Autobahn getötet

Dort stand demnach ein Baustellenfahrzeug, weil ein Arbeiter gerade die Absperrungen an einer fertiggestellten Baustelle wegräumte. Das Auto stieß nach Polizeiangaben gegen den Pritschenwagen oder direkt gegen den jungen Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Genauere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.

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Die Fahrerin und ein Beifahrer kamen nach dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Strecke blieb mehrere Stunden zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Wunstorf-Luthe in Richtung Berlin voll gesperrt. (dpa/mp)