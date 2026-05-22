A1: Verfolgungsfahrt endet in Unfall – bekokster Autofahrer flüchtet zu Fuß

Ein Autofahrer flüchtet vor der Polizei auf der A1, baut einen Unfall und wird festgenommen. Ein Drogentest verläuft positiv, eine Fahrerlaubnis hatte er seit Jahren nicht mehr.

Ein 40-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagmorgen auf der A1 bei Sittensen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen.

A1: Verfolgungsfahrt nahe Sittensen

Beamte der Autobahnpolizei wollten den Fahrer am Freitagmorgen kontrollieren. Der Mann flüchtete mit seinem Wagen jedoch weiter über die Autobahn 1, bevor er auf einer Rastanlage einen Unfall baute. Dabei blieb er unverletzt. Während der Verfolgungsfahrt soll er laut Polizei mehrfach riskant gefahren sein und unter anderem mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben. Ein Drogentest reagierte später positiv auf THC und Kokain.

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Der 40-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß, Einsatzkräfte stellten ihn jedoch kurze Zeit später. Laut Polizei besaß der Fahrer seit 2008 keine Fahrerlaubnis mehr. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (dpa/mp)