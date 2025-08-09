A1 und A7 verstopft: Ferienende bringt jede Menge Stau mit sich

Das bevorstehende Ferienende in Niedersachsen hat am Samstagmittag für viel Stau auf der A7 und der A1 im Landkreis Harburg gesorgt. Hinzu kamen kleinere Auffahrunfälle und ein brennendes Auto. Dadurch stockte der Verkehr noch mehr.

Bettenwechsel in den Feriengebieten sowie erhöhter Rückreiseverkehr zum bevorstehenden Ferienende in Niedersachsen ließen die Autobahnen im Norden am Samstag ächzen. Besonders im Landkreis Harburg und in Uelzen wurden die Autofahrer auf eine Geduldsprobe gestellt.

Rückreiseverkehr: Kleinere Unfälle erschweren die Lage

Auf der A1 und die A7 ging es nur zäh und teilweise auch gar nicht vorwärts. Die Polizei sprach von einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen. Kleinere Auffahrunfälle und ein brennendes Auto auf der A7 an der Ausfahrt zu Bokel führten zudem zu Spursperrungen. Dadurch wurde die Verkehrslage zusätzlich angespannt.

In Hamburg hingegen war auf der A7 und der A1 fast durchgängig freie Fahrt. Lediglich auf der A1 zwischen Billstedt und der Norderelbbrücke staute sich der Verkehr auf fünf Kilometern Länge – laut Polizei aufgrund der dortigen Brückenbauarbeiten und damit verbundenen Spursperrungen.

Auf der A7 gibt es laut Verkehrsleitzeitzentrale zwischen Stellingen und Elbtunnel derzeit zähfließenden Verkehr. Auch hier sind Bauarbeiten für den A7-Deckel der Grund.