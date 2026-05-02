A1 nach zwei Unfällen voll gesperrt: mehrere Personen im Krankenhaus

Bei zwei schweren Unfällen auf der A1 wurden am Samstagmorgen bei Heidenau im Landkreis Harburg zwei Männer verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Bremen voll gesperrt.

Der ersten Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 07.30 Uhr kurz hinter der Auffahrt Heidenau in Fahrtrichtung Bremen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Volkswagenfahrer während der Fahrt unter einen Auflieger eines vor ihm fahrenden Lastwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Windschutzscheibe herausgrissen, Teile des Dachs und die Beifahrerseite des Wagens aufgerissen. Der Fahrer stand beim Eintreffen der Retter bereits neben seinem Fahrzeug. Er wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.

Nächster Unfall im Rückstau: Fahrer eingeklemmt

Im Rückstau passierte kurz darauf ein zweiter schwerer Unfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem 7,5 Tonner unterwegs. Er hatte auf einem Anhänger einen weiteren Transporter geladen. Im Rückstau fuhr der Mann gegen den Anhänger eines Lastwagens. Der geladene Transporter schob sich dabei über die Ladefläche des Transportes und drückte von hinten auf das Fahrerhaus.

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Gleichzeitig wurde der 7,5-Tonner vorne unter den LKW-Anhänger eingeklemmt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Auch er erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wobei diese nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sein sollen. Der Anhänger riss ab. Durch den zweiten Unfall wurde der Asphalt an mindestens einer Stelle beschädigt.

A1 in Richtung Bremen voll gesperrt

Die Polizei beklagte eine schlecht gebildete Rettungsgasse und bemängelte, dass Autofahrer nicht auf die Anweisungen der Beamten gehört hätten. Durch die schlecht gebildete Rettungsgasse sei auch ein Absicherungsfahrzeug nicht gekommen, weil es nicht genügend Platz hatte.

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Die A1 in Richtung Bremen ist ab Heidenau seit 7.30 Uhr voll gesperrt. Für die Bergung der verunglückten Fahrzeug wird ein Kran benötigt. Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar.