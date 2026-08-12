Nach einem Unfall auf der A1 muss die Feuerwehr den Fahrer aus dem Führerhaus schneiden. Die Autobahn bleibt Richtung Osnabrück gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A1 ist ein Lastwagen kurz vor einer Baustelle gegen Baumaterial geprallt und umgekippt. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 4.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Groß Mackenstedt und Groß Ippener, die A1 ist in Richtung Osnabrück derzeit vollständig gesperrt.

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Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war der mit Fleisch beladene Lastwagen in der Baustelle gegen dort lagerndes Material geprallt und quer zur Fahrbahn liegen geblieben. Um den eingeklemmten Mann zu befreien, schnitten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frontscheibe des Führerhauses auf. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. (dpa)